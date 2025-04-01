Сайт города Алматы
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Алматы

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    ВОТ УЖ ПРО КОГО НАМ ЗНАТЬ СОВСЕМ НЕ ИНТЕРЕСНО... СИДИ, ГОЛУБЬ, в своем КОТЛОВАНЕ... И НЕ ПЕРЕХОДИ ГРАНИЦЫ. А ТВОИХ "Е...Касым-Жомарт Тока...
  • Анфиса Иванова
    Даже читать не стала - одного заголовка хватило...  Токаевский Казахстан позиционирует себя как самая умная нация а в...Токаев: Мы должны...
  • Eduard
    Кстати,чаще о таких "бизнесах" в Фейсбуке писали,не ведитесь!Предлагали инвест...

Музей боевой техники под открытым небом откроется в Алматы к 80-летию Победы

Музей боевой техники под открытым небом откроется в Алматы к 80-летию Победы

К юбилею Великой Победы в Алматы откроется новый музей боевой техники под открытым небом. Он станет частью мемориального комплекса в парке 28 гвардейцев панфиловцев и будет располагаться на территории Дома армии, передает inAlmaty.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх