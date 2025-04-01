Музей боевой техники под открытым небом откроется в Алматы к 80-летию Победы

К юбилею Великой Победы в Алматы откроется новый музей боевой техники под открытым небом. Он станет частью мемориального комплекса в парке 28 гвардейцев панфиловцев и будет располагаться на территории Дома армии, передает inAlmaty.
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