Потерпевшие смогут обжаловать сумму выплат за процессуальные издержки в суде

В понедельник, 8 ноября, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленную Минюстом РФ инициативу о возмещении потерпевшим расходов на защитников в суде («О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ»).