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Потерпевшие смогут обжаловать сумму выплат за процессуальные издержки в суде

Потерпевшие смогут обжаловать сумму выплат за процессуальные издержки в суде

В понедельник, 8 ноября, правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила подготовленную Минюстом РФ инициативу о возмещении потерпевшим расходов на защитников в суде («О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ»).

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