Аргументы недели Демографическая бомба Узбекистана Узбекистан сталкивается с демографической бомбой замедленного действия, и тиканье этого часового механизма становится всё громче.
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Нужно как в Китае - один ребёнок.
да уж, всему приходит конец от и Россия поняла, что халяву для мигрантов нужно прекращать, т.к. неконтролируемый поток трудовых мигрантов может поглотить саму русскую нацию и закончиться этот процесс полным поглощением русского этноса другими ... Так что правильно делают. велика Россия и отступать уже некуда,, русским пора начать поднимать собсственную рождаемость, если хотят, чтобы Россия существовала и далее на тысячелетие!!!!!!