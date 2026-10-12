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Демографическая бомба Узбекистана

Демографическая бомба Узбекистана

Аргументы недели Демографическая бомба Узбекистана Узбекистан сталкивается с демографической бомбой замедленного действия, и тиканье этого часового механизма становится всё громче.

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Зоя ZOIA

да уж, всему приходит конец от и Россия поняла, что халяву для мигрантов нужно прекращать, т.к. неконтролируемый поток трудовых мигрантов может поглотить саму русскую нацию и закончиться этот процесс полным поглощением русского этноса другими ... Так что правильно делают. велика Россия и отступать уже некуда,, русским пора начать поднимать собсственную рождаемость, если хотят, чтобы Россия существовала и далее на тысячелетие!!!!!!