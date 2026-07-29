Армия США запросила разработку гибридной «тяжёлой пехотной машины» ISV-H

Армия США объявила конкурс на создание «тяжёлой машины пехотного отделения» (ISV-H). Согласно запросу командования, участникам конкурса предстоит представить различные прототипы автомобиля с электроприводом и вместимостью до 6 чел.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии