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Калужские новости

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Ребенок пострадал в аварии в Калуге

Ребенок пострадал в аварии в Калуге

14 июня в 19:45 в Калуге, на перекрестке улиц Фомушина и Ягужинского, автомобиль «Рено» при повороте не уступил дорогу встречному БМВ, из-за чего случилось ДТП14 июня в 19:45 в Калуге, на перекрестке улиц Фомушина и Ягужинского, автомобиль "Рено" при повороте не уступил дорогу встречному БМВ, из-за чего случилось ДТП.

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