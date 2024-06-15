Ребенок пострадал в аварии в Калуге

14 июня в 19:45 в Калуге, на перекрестке улиц Фомушина и Ягужинского, автомобиль «Рено» при повороте не уступил дорогу встречному БМВ, из-за чего случилось ДТП14 июня в 19:45 в Калуге, на перекрестке улиц Фомушина и Ягужинского, автомобиль "Рено" при повороте не уступил дорогу встречному БМВ, из-за чего случилось ДТП.