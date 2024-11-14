Салливан: передача полномочий президента США Трампу будет обычной

Действующая вашингтонская администрация намерена проводить передачу полномочий избранному президенту США Дональду Трампу в обычном порядке, независимо от выбора им кандидатов на ключевые должности, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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