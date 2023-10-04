4 октября 2023 – Всемирный день защиты животных: История и традиции праздника

Более чем в 60 странах мира проходят мероприятия, посвященные Всемирному дню защиты животных. День защиты животных был установлен с целью повышения осознания общественности всего мира в необходимости защиты окружающей среды и повышении активности защиты диких и домашних животных.
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