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Царьград

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Прорыв мигрантов в Сеуту расколол Евросоюз изнутри

Прорыв мигрантов в Сеуту расколол Евросоюз изнутри

Действия Марокко и реакция стран-членов обнажили глубинные противоречия в Брюсселе.Массовое проникновение нелегальных мигрантов из Африки на территорию испанского Сеута обернулось политическим размежеванием внутри Европейского союза, констатирует издание El Pais.

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