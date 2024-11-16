В Воронежской области «Форд Фокус» насмерть сбил пешехода в темноте

Согласно предварительным данным, 58-летний житель села, находящийся за рулем «Форд Фокус»,во время движения по улице 50 лет Октября в сторону улицы Победы, сбил 59-летнюю местную жительницу, которая передвигалась по дороге в темноте без светоотражающих элементов.