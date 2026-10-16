«Вопрос наличия ресурсов»: чем рискует Киев, обостряя конфликт с Белым домом Главный страх Банковой в настоящее время заключается в том, что администрация Трампа может изменить баланс давления в пользу Москвы.
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