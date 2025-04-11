БлокнотРУ Белорусская таможенная служба задержала микроавтобус, в котором обнаружили 580 килограммов взрывчатки.
Выяснились подробности ввоза в Россию 580 килограмм взрывчатки из Польши
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Тихомиров
Поспешили... Надо было крутить водителя,но только после того как появятся получатели груза.
Ответить
18 час.
Vladimir Lioubimcev
Польше, за все ее подлости, уже однажды аукнулось в 1940 году... И ЕЩЕ АУКНЕТСЯ. И не раз. Коль ведет себя так... Тоже, "братья-славяне" нашлись... Тьфу!
Ответить
17 час.
Vladimir Lioubimcev
ТОЧНО!! Кто был получателем груза в России?!!
Ответить
17 час.
Свежие комментарии