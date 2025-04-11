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Выяснились подробности ввоза в Россию 580 килограмм взрывчатки из Польши

Выяснились подробности ввоза в Россию 580 килограмм взрывчатки из Польши

БлокнотРУ Белорусская таможенная служба задержала микроавтобус, в котором обнаружили 580 килограммов взрывчатки.

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Комментарии
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Владимир Тихомиров
Поспешили... Надо было крутить водителя,но только после того как появятся получатели груза.
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18 час.
Vladimir Lioubimcev
Польше,  за все ее подлости, уже однажды аукнулось в 1940 году... И ЕЩЕ АУКНЕТСЯ. И не раз. Коль ведет себя так... Тоже, &quot;братья-славяне&quot; нашлись... Тьфу!
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17 час.
Vladimir Lioubimcev
ТОЧНО!! Кто был получателем груза в  России?!!
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17 час.
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