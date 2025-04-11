Выяснились подробности ввоза в Россию 580 килограмм взрывчатки из Польши

Поспешили... Надо было крутить водителя,но только после того как появятся получатели груза.

Vladimir Lioubimcev

Польше, за все ее подлости, уже однажды аукнулось в 1940 году... И ЕЩЕ АУКНЕТСЯ. И не раз. Коль ведет себя так... Тоже, "братья-славяне" нашлись... Тьфу!