Гол Замулы не спас «Филадельфию» от поражения в матче с «Калгари»

Егор Замула забросил третью шайбу в сезоне, но его «Филадельфия» все равно потерпела поражение. Ранним утром 1 января в Калгари завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Калгари Флэймз» принимал «Филадельфия Флайерз».
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