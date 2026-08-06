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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сразу поразила харизма Антонелли. Сегодняшний Кими был таким же в 11 лет». Экс-босс молодежной программы «Мерседеса» о гонщике

Бывший глава молодежной программы « Мерседеса » Гвен Лагрю, переходящий в « Ред Булл », сообщил о знакомстве с Андреа Кими Антонелли – тогда 11-летний итальянец гонялся в картинге.

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