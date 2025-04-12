Экономист Сакс: диалог между Россией и США развивается в сторону отмены санкций

Россия и США эффективно продолжают переговорный процесс, его итогом может стать отмена санкций. Об этом заявил американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке профессор Джеффри Сакс ТАСС.
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