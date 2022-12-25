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Принц Уильям на рождественской службе зачитал послание Елизаветы II

Принц Уильям на рождественской службе зачитал послание Елизаветы II

Британский принц Уильям выступил с речью во время рождественской службы в Вестминстерском аббатстве. Он включил в нее отрывок из послания Елизаветы II, которое она произнесла в 2012 году в Белой гостиной Букингемского дворца, передает Пятый канал.

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