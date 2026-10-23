Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен покинула зал Европарламента во время выступления словацкого депутата Милана Угрика, критиковавшего ее решения.
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Идиотка истеричная ... Что дальше? Истерики, сопли и вопли о том, что она баба? И с ними так низзя?