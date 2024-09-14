14 сентября народный календарь отмечает Семин день или Первые осенины. С этого дня в старину начинались свадьбы, заканчивался сбор урожая.
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14 сентября народный календарь отмечает Семин день или Первые осенины. С этого дня в старину начинались свадьбы, заканчивался сбор урожая.