Глава СК Бастрыкин вступился за жителей аварийных бараков в Новосибирске

Жители трех деревянных бараков с улицы Ветлужской с 2012 года ждут расселения. Их дома, построенные в 1963 году как временное жилье для строителей ГЭС, уже отказываются обслуживать дворники, а слесарь советует проливать перемерзающие трубы кипятком.