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В Европарламенте задумались, а не является ли Зеленский агентом Путина

В Европарламенте задумались, а не является ли Зеленский агентом Путина

Война на Украине фактически закончилась, а Евросоюз продолжает накачивать эту страну оружием. Об этом с трибуны Европарламента заявил немецкий депутат Петр Быстрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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