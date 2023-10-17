ХАМАС назвали условие, при котором они отпустят заложников

Член политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что в случае прекращения огня они готовы отпустить всех заложников из числа гражданских лиц, – сообщает во вторник, 17 октября, телеканал, заявил Al-Jazeera.
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