Банкротство — не приговор: как психологически восстановиться и сохранить спокойствие в период кризиса

Банкротство остается довольно щекотливой темой, о которой мало кто рассказывает, но многие делают. О сложностях и возможностях банкротства рассказали Олеся Кирасова — клинический психолог и семейный психотерапевт, и Антон Усков — адвокат и руководитель юридической компании «Аристократ».
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