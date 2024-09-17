Банкротство — не приговор: как психологически восстановиться и сохранить спокойствие в период кризиса

Банкротство остается довольно щекотливой темой, о которой мало кто рассказывает, но многие делают. О сложностях и возможностях банкротства рассказали Олеся Кирасова — клинический психолог и семейный психотерапевт, и Антон Усков — адвокат и руководитель юридической компании «Аристократ».