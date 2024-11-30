Байдена заметили с антиизраильской книгой в «черную пятницу»

Действующего президента США Джо Байдена заметили с «антиизраильской книгой» у одного из магазинов. Журналисты The New York Post опознали в издании экземпляр книги «Столетняя война в Палестине: история колониальных завоеваний и сопротивлении переселенцев, 1917-2017 года».