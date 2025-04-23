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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тебас о деле Ольмо и Виктора: «Решение CSD основано на том, что RFEF не отменяла их регистрацию. По этой логике Ди Стефано все еще зарегистрирован за «Реал»

2 апреля Ла Лига сообщила о проблемах каталонцев с финансовым фэйр-плей, указав, что у клуба нет оснований для регистрации Ольмо и Виктора, так как лимит расходов «Барсы» на состав снова снижен.

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