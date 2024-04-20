IV сезон онлайн-марафона «ЕГЭ – это про100!» для выпускников 2024 года пройдет 22-26 апреля

До основного периода ЕГЭ остается около месяца, и это время нужно потратить с максимальной пользой. Рособрнадзор запускает традиционный марафон «ЕГЭ — это про100!», в котором приглашенные эксперты помогут выпускникам лучше разобраться в заданиях ЕГЭ, проверить себя, понять, как эффективнее выстроить стратегию подготовки и действовать во время экзаменов.