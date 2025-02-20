ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир
    Ну чего? Заработали денег, пора и в урановых каменоломнях поработать.Украина завербова...
  • Александр
    пидарьку и жизнь такую придётся жить!!!!ШОК! Звезда шоу «...
  • Lora Некрасова
    Азовцы совсем озверели. Не исключаю, что они пришлют своего ставленника для приведения их приговора Трампу в исполнен...Кто опекает Зелен...

Эпичная травля Зеленского со стороны Трампа и команды: цитаты «черной метки»

Эпичная травля Зеленского со стороны Трампа и команды: цитаты «черной метки»

Самые эпичные из высказываний собрал тг-к Два майора. Информационный ресурс отмечает – Зеленский спровоцировал это попыткой критиковать и вставлять палки в колеса деятельности, направленной на прекращение огня на Украине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх