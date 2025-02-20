Эпичная травля Зеленского со стороны Трампа и команды: цитаты «черной метки»

Самые эпичные из высказываний собрал тг-к Два майора. Информационный ресурс отмечает – Зеленский спровоцировал это попыткой критиковать и вставлять палки в колеса деятельности, направленной на прекращение огня на Украине.
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