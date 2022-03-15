Происшествия

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В Краснодарском крае перед судом предстанет обвиняемый, незаконно оформивший в собственность земельные участки

В Краснодарском крае перед судом предстанет обвиняемый, незаконно оформивший в собственность земельные участки

Следственным отделом ОМВД России по Северскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 64-летнего жителя республики Адыгеи по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

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