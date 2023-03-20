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Си Цзиньпин: ни одна страна в мире не может самостоятельно определять миропорядок

Си Цзиньпин: ни одна страна в мире не может самостоятельно определять миропорядок

Нет ни одной страны, которая имела бы решающий голос определяющий весь существующий миропорядок. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своей статье для «Российской газеты».

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