Какие сокровища хранятся на «Титанике» и почему их до сих пор не подняли на поверхность

Более 105 лет назад в свое первое и последнее плавание отправился знаменитый «Титаник». На борту находились наиболее состоятельные люди того времени, которые везли в Новый Свет несметные богатства и произведения искусства на миллионы долларов.
Более 105 лет назад в свое первое и последнее плавание отправился знаменитый «Титаник». На борту находились наиболее состоятельные люди того времени, которые везли в Новый Свет несметные богатства и произведения искусства на миллионы долларов.
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