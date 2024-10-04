Politico: Байден потопил вместе с собой много мировых лидеров

В настоящее время происходит «байденизация» политической элиты и истеблишмента стран G7. Большинство лидеров западных развитых демократий оказались неспособны выполнять свои прямые обязанности и находятся на грани краха политической карьеры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии