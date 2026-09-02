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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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14 матчей первого круга US Open не сыграли из-за дождя

Из-за дождя первый круг US Open растянется на четыре дня вместо трех.  Плохая погода привела к тому, что во вторник не успели сыграть 14 запланированных матчей первого круга.

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