Извиняйтесь! Психолог Никишина рассказала, почему полезно просить прощения

Почему в Прощеное воскресенье важно прощать и как просить прощение правильно? Об этом aif.ru рассказал директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России, доктор психологических наук, профессор Вера Никишина: — Прощение — это действительно про отпускание, но особого рода.