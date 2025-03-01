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Извиняйтесь! Психолог Никишина рассказала, почему полезно просить прощения

Извиняйтесь! Психолог Никишина рассказала, почему полезно просить прощения

Почему в Прощеное воскресенье важно прощать и как просить прощение правильно? Об этом aif.ru рассказал директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского Университета Минздрава России, доктор психологических наук, профессор Вера Никишина: — Прощение — это действительно про отпускание, но особого рода.

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