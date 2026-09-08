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На Западе раскрыли последствия победы АдГ для России и Украины

На Западе раскрыли последствия победы АдГ для России и Украины

Победа партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на региональных выборах является признаком изменений в европейской политике по отношению к России и Украине.

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