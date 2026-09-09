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Мировое обозрение

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ФНС сможет получать данные об операциях с цифровыми рублями с 2027 года

ФНС сможет получать данные об операциях с цифровыми рублями с 2027 года

Федеральная налоговая служба получит доступ к расширенным данным об операциях с цифровыми рублями, однако произойдет это не раньше 1 июля 2027 года.

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