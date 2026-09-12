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Динамика сырьевых рынков: Скачок нефти и снижение цен на золото

Динамика сырьевых рынков: Скачок нефти и снижение цен на золото

Мировые товарно-сырьевые рынки демонстрируют разнонаправленную и выраженную динамику: за последние две недели мировые цены на нефть эталонных сортов Brent и WTI совершили стремительный скачок, поднявшись более чем на 18% и зафиксировавшись в диапазоне $100–107 за баррель.

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