Динамика сырьевых рынков: Скачок нефти и снижение цен на золото

Мировые товарно-сырьевые рынки демонстрируют разнонаправленную и выраженную динамику: за последние две недели мировые цены на нефть эталонных сортов Brent и WTI совершили стремительный скачок, поднявшись более чем на 18% и зафиксировавшись в диапазоне $100–107 за баррель.