Лидер группы «Руки Вверх!» обратился в ВС из-за авторских прав на песни группы

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков обратился в Верховный суд РФ с иском о признании недействительным договора, по которому права на ряд песен группы были переданы продюсеру Андрею Маликову и издательству «Джем».
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