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МОСИНФОРМ

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Диораму в честь метростроителей разместили на станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии

Диораму в честь метростроителей разместили на станции «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской линии

В День города Москвы на стене подземного перехода между одноименными станциями «Народное Ополчение» Рублево-Архангельской и Большой кольцевой линий была открыта памятная диорама, посвященная труду метростроителей.

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