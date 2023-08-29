ЦППК возобновляет льготный проезд для школьников и студентов в Подмосковье с 1 сентября

РИАМО - 29 авг. Подмосковным школьникам и студентам с 1 сентября станет доступным льготный проезд далее зоны «Пригород» МЦД и на других направлениях МЖД, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.