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ЦППК возобновляет льготный проезд для школьников и студентов в Подмосковье с 1 сентября

ЦППК возобновляет льготный проезд для школьников и студентов в Подмосковье с 1 сентября

РИАМО - 29 авг. Подмосковным школьникам и студентам с 1 сентября станет доступным льготный проезд далее зоны «Пригород» МЦД и на других направлениях МЖД, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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