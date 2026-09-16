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SPLETNIK

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Камила Валиева выступит в Мексике после отказа ISU в нейтральном статусе

Камила Валиева выступит в Мексике после отказа ISU в нейтральном статусе

20-летняя Камила Валиева, которая впала в депрессию после того, как ISU лишил её статуса нейтральной спортсменки, выступит в Мексике на ледовом шоу Passio CDMX.

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