Провал Mi-6, Лондон в панике: разведчик Британии ликвидирован прямо в Киеве

Британия может скрывать реальную причину гибели майора разведки Пол Уилкса на Украине, не исключено, что его могли ликвидировать.
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