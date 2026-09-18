License plate numbers earn Va. woman a $100,000 lottery prize

A Virginia woman who kept seeing the same set of numbers on license plates decided to use them to play the lottery and scored a $100,000 prize.
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