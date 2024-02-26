Нужны доказательства: как делить подарки при разводе

Раздел имущества при разводе — неотъемлемая часть процесса. С недвижимостью, совместно приобретенной в браке, все понятно, но что делать с подаренным имуществом? Юрист Сергей Гаврюшкин объяснил изданию aif.
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