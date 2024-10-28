Комитет в поддержку Харрис считает неубедительными ее обвинения Трампа в фашизме

Политика как она есть

Суперкомитет политических действий Future Forward, поддерживающий кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис, уведомил ее, что не считает убедительными обвинения в фашизме в адрес претендента на высший государственный пост от республиканцев Дональда Трампа.