Комитет в поддержку Харрис считает неубедительными ее обвинения Трампа в фашизме

Суперкомитет политических действий Future Forward, поддерживающий кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис, уведомил ее, что не считает убедительными обвинения в фашизме в адрес претендента на высший государственный пост от республиканцев Дональда Трампа.
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