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Русская весна

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Групповой удар по военной логистике: подробности атаки на порты Украины (ФОТО, ВИДЕО)

Групповой удар по военной логистике: подробности атаки на порты Украины (ФОТО, ВИДЕО)

Ночью нанесены групповые удары по портовой и топливной инфраструктуре юга Украины. Минобороны России сообщило о нанесении групповых ударов авиацией и беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры на юге Украины.

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