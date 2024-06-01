31 мая - Всемирный день без табака.

Всемирная организация здравоохранения в 1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без табака. Ежегодно отмечая этот День, медицинские работники привлекают внимание общественности к опасностям для здоровья, связанным с употреблением табака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии