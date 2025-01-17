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Александр Лазарев: Евгений Мураев рассказал о будущем Украины

Александр Лазарев: Евгений Мураев рассказал о будущем Украины

Дорогие друзья, наступил момент, которого ждали многие из нас. Мы с командой единомышленников запускаем медийную платформу, которая должна стать не просто очередным медиа проектом, а площадкой для объединения украинцев, ради идеи мира и возвращения домой! В ходе нашей деятельности, я буду встречаться и общаться с людьми, которые являются не только носителями идей, но и их создателями.

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