Александр Лазарев: Евгений Мураев рассказал о будущем Украины

Дорогие друзья, наступил момент, которого ждали многие из нас. Мы с командой единомышленников запускаем медийную платформу, которая должна стать не просто очередным медиа проектом, а площадкой для объединения украинцев, ради идеи мира и возвращения домой! В ходе нашей деятельности, я буду встречаться и общаться с людьми, которые являются не только носителями идей, но и их создателями.