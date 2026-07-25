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Ультиматум перед свадьбой и уход из театра ради жены: полвека любви Владимира и Надежды Самойловых

Ультиматум перед свадьбой и уход из театра ради жены: полвека любви Владимира и Надежды Самойловых

Его актёрская карьера началась с категоричного условия любимой женщины, а завершилась добровольным уходом со сцены ради неё.

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