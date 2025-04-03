Помилованный Трампом политик нашел работу у Додика

Fox News: Экс-губернатор Иллинойса Благоевич начал лоббировать интересы РС Помилованный президентом США Дональдом Трампом бывший губернатор Иллинойса Род Благоевич начал лоббировать интересы Республики Сербской (РС) в составе Боснии и Герцеговины (БиГ) и президента РС Милорада Додика.
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