Нико Хюлькенберг намерен гоняться в 42 года: «Алонсо и Хэмилтон показывают скорость в солидном возрасте»

36-летний пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг прокомментировал слухи о переходе в «Заубер» / «Ауди» в 2025 году, а также упомянул коллег из «Астон Мартин» и «Мерседеса» Фернандо Алонсо и Льюиса Хэмилтона как высококлассных возрастных гонщиков.