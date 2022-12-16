18 образовательных учреждений культуры Нижегородской области оснастили в 2022 году музыкальными инструментами и оборудованием

В Нижегородской области 18 образовательных учреждений в 2022 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» получили новые музыкальные инструменты, оборудование для учебного процесса и учебные материалы.
В Нижегородской области 18 образовательных учреждений в 2022 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» получили новые музыкальные инструменты, оборудование для учебного процесса и учебные материалы.
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