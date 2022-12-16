Нижегородская правда

161 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Стародубцев
    Плохие специалисты, дефицит рабочих одной или нескольких специальностей образуется не за год или два, и призыв из Ниж...Дефицит медиков и...
  • Леонтий Букштейн
    Вопрос: а надо ли раскручивать каждого недоделанного придурка в его жажде "минуты славы"? Он среди себе подобных тепе...Раздевшемуся у па...
  • Pussy Licker
    Колхоз. В Кёнигсберге всё в порядке, не нужно тостать кошелёк, телефон взял и поехал!Автолюбительница ...

18 образовательных учреждений культуры Нижегородской области оснастили в 2022 году музыкальными инструментами и оборудованием

В Нижегородской области 18 образовательных учреждений в 2022 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» получили новые музыкальные инструменты, оборудование для учебного процесса и учебные материалы.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх