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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Денис Тихомиров: «На конгрессе FIS общались с руководителем направления сноуборда. К нам очень хорошее отношение, но все ждут решений от МОК»

«Надежда на выступление наших спортсменов на Играх в Италии есть. Мы были на конгрессе международной федерации в мае, общались с руководителем направления сноуборда.

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